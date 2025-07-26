وجبة خفيفة قبل النوم تخلصك من الأرق.. مش هتصدق إيه هي؟

هل استيقظت مرارًا في منتصف الليل دون سبب واضح؟ قد تكون مشكلة الأرق بسبب الجوع أو نقص بعض العناصر التي تساعد على النوم.

في هذا التقرير، نستعرض معًا طعام خفيفًا يساعدك على النوم بسرعة وبشكل طبيعي دون أدوية، وفق "Healthline".

مزيج موز وزبدة اللوز

الموز مصدرًا غنيًا بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يُنتج السيروتونين والميلاتونين هرمون النوم.

أما زبدة اللوز فتحتوي على المغنيسيوم والدهون الصحية التي تساعد على تهدئة العضلات والمحافظة على توازن سكر الدم أثناء الليل.

الكيوي.. فاكهة السكينة الليلية

تناول حبتين من الكيوي قبل ساعة من النوم قد يُسرع من وقت الدخول في النوم ويزيد مدته وكفاءته يحتوي الكيوي على السيروتونين ومضادات الأكسدة التي تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

حصة صغيرة من الكرز

الكرز الحامض غني بالميلاتونين الطبيعي، ما يُساعد الجسم على تنظيم دورة النوم وشرب كوب من عصير الكرز قبل النوم أو تناوله كوجبة خفيفة قد يُقلل الأرق ويُحسن مدة النوم.

الشوفان الدافئ

الشوفان يحتوي على الألياف والميلاتونين والمغنيسيوم، مما يجعله سناكًا مثاليًا قبل النوم يُهدئ المعدة ويمنع الشعور بالجوع أثناء الليل، خاصة إذا أضفت إليه بعض التوت أو بذور الشيا.

حفنة من المكسرات أو بذور اليقطين

المكسرات مثل اللوز، الجوز، أو الفستق، وكذلك بذور اليقطين، تحتوي على مزيج من المغنيسيوم والتريبتوفان وربما الميلاتونين، ما يُعزز الاسترخاء ويساعدك على النوم بلا اضطراب.