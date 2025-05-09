دراسة تكشف العلاقة بين الدوالي ومشكلات الذاكرة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون روس عن وجود صلة قوية بين الإصابة بدوالي الساقين وارتفاع احتمالية الإصابة بالتدهور العقلي والخرف.

واستندت هذه النتائج إلى تحليل معمق لبيانات طبية واسعة النطاق مستخلصة من نظام التأمين الصحي في كوريا الجنوبية، حيث جرت متابعة الحالة الصحية لما يقارب 400 ألف مشترك على مدى أكثر من 13 عاما.

وتظهر الدوالي الوريدية غالبا في الساقين، كعلامة على ضعف الدورة الدموية الوريدية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

ويتباين معدل انتشار الدوالي الوريدية عالميًا بشكل كبير، حيث تتراوح التقديرات بين 2% و 73% اعتمادًا على المنطقة الجغرافية.

وتذهب تأثيرات هذه الحالة أبعد من مجرد الجوانب التجميلية والانزعاج الجسدي، إذ تشير الدراسة الحديثة إلى وجود تشابه بين التغيرات الوعائية المصاحبة للدوالي وتلك التي تحدث مع التقدم في العمر وأمراض التنكس العصبي، مما يطرح احتمالًا جديدًا بشأن عوامل خطر الإصابة بالخرف

وعند متابعة المشاركين على المدى الطويل، لوحظ أن المصابين بالدوالي الوريدية كانوا أكثر عرضة بنسبة 13.9% للإصابة بالخرف بمختلف أنواعه. وتكشف البيانات التفصيلية أن هذه الخطورة تزداد بشكل ملحوظ بين فئات معينة، خاصة الرجال المدخنين الذين يستهلكون الكحول بانتظام.

ولكن المفاجأة كانت في عدم وجود ارتباط واضح بين الدوالي وأنواع محددة من الخرف مثل مرض ألزهايمر أو الخرف الوعائي عند تحليل البيانات بدقة.

ومن النتائج اللافتة أن علاج الدوالي لم يظهر تأثيرا كبيرا على خطر الخرف العام، لكنه ارتبط بانخفاض ملحوظ في حالات الخرف الوعائي تحديدا. وهذا الاكتشاف يثير تساؤلات مهمة حول الآليات المحتملة التي تربط بين صحة الأوردة ووظائف الدماغ، وإن كانت الدراسة تحذر من التعميم المفرط نظرا لطبيعتها الرصدية التي لا تسمح بإثبات علاقات سببية مباشرة.

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