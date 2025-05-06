احذر.. 3 أعراض خطيرة لـ جلطة العين وهذه طرق الوقاية

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض الخطيرة التي يصدرها جسمك، وتظهر تحديدا في العين، أن تكشف عن وجود جلطة، لذا من المهم للغاية التعرف على الأعراض، لسرعة العلاج وتفادي المضاعفات الخطيرة.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن جلطة العين هي انسداد في أحد الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين، وهي نوعان، الأول جلطة في الوريد الشبكي، والثاني جلطة في الشريان الشبكي.

جلطة الوريد الشبكي: وهي انسداد في الوريد الذي يصرف الدم من الشبكية، وتسبب زغللة أو فقدان جزئي/كامل في الرؤية فجأة.

جلطة الشريان الشبكي: وهي انسداد في الشريان الذي يوصل الدم للشبكية، وقد تؤدي هذه الحالة الطارئة إلى فقدان دائم في الرؤية خلال ساعات.

أسباب جلطة العين

ويمكن أن تحدث جلطة العين، نتيجة لارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو ارتفاع الكوليسترول، أو أمراض القلب وتجلط الدم، أو التدخين، مع قلة شرب الماء أو الجفاف الشديد

أعراض جلطة العين

جلطة العين يمكن أن تسبب عدة أعراض مثل:

فقدان مفاجئ أو تدريجي في الرؤية.

رؤية ضبابية أو مظلمة في جزء من العين.

رؤية خطوط متعرجة أو تشوهات.

طرق الوقاية من جلطات العين

فحص عيونك بانتظام.

الحفاظ على ضغط وسكر الدم في المعدلات الطبيعية.

تجنب التدخين.

ممارسة الرياضة.

تناول أطعمة صحية.

علاج جلطات العين

في حالة الشريان، يمكن تناول أدوية لتقليل ضغط العين، وأحيانا استنشاق ثاني أكسيد الكربون لتحفيز تدفق الدم، وفي حالة الوريد، تعالج بمضادات للتورم داخل العين (حقن مثل الأفاستن أو الستيرويدات)، كما يمكن تناول أدوية سيولة حسب الحالة.

كذلك يجب التحكم في نسبة السكر، الضغط، والكوليسترول، في الجسم، مع المتابعة الدورية مع طبيب العيون لمراقبة الشبكية وضغط العين.