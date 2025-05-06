تكشف الإصابة بسرطان القولون.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامة

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني من خطورة الإمساك.

وقال موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: "في بعض الأحيان، يشير الإمساك إلى مشكلات صحية أكثر خطورة تستدعي الذهاب إلى الطبيب فورا، خاصة عند ظهور أعراض أخرى مقلقة.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "عندما تبذل مجهود كبير أثناء التبرز، يرتفع الضغط داخل الجمجمة، وهو ما قد يزيد من احتمالية تمزق الأوعية الدموية الدماغية وحدوث جلطة".

وتابع: "معظم الإمساك يكون حميد ولا يكون علامة على مشكلة خطيرة".

وأشار: "يعتبر الإمساك مشكلة شائعة تواجه الكثيرين نتيجة لسوء التغذية أو نمط الحياة غير الصحي، لكن إهماله قد يتسبب في مضاعفات صحية وخيمة".

وأوضح موافي: "قد يكون الإمساك علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان القولون، لذا لا يجب تجاهل العلامات خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر أو النزيف الشرجي".

نصائح للوقاية من الإمساك

-تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، ومنها الخضراوات والفواكه، وفقا لموقع "mayoclinic".

والبقوليات والحبوب الكاملة.

-التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات قليلة الألياف، مثل الأطعمة المعالجة والحليب ومشتقاته واللحوم.

-شرب الكثير من السوائل.

-المحافظة على النشاط وممارسة الرياضة بانتظام.

-عدم تجاهل الرغبة في التبرز.

-وضع جدول منتظم للتبرز وخصوصا بعد الوجبات.















