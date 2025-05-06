دراسة تحذر من سكر صناعي شهير: يزيد خطر السكتات الدماغية

كشفت دراسات حديثة عن وجود صلة بين ارتفاع مستويات الإريثريتول - وهو مُحلي شائع - في الدم وزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية في الأوعية الدموية، مثل تخثر الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجد البحث أدلةً داعمة على أن كمية الإريثريتول في حصة واحدة فقط من مشروب واحد قد تضر بصحة الدماغ والأوعية الدموية، بحسب "مديكال نيوز توداي".

وينصح الخبراء بالحد من الإريثريتول أو تجنبه، واختيار ما يبدو أنه محليات غير ذات سعرات حرارية أكثر أماناً، مثل ستيفيا.

استخدامات الإريثريتول

الإريثريتول هو كحول سكري يستخدم على نطاق واسع كمُحلي لا يحتوي على سعرات حرارية في المنتجات الخالية من السكر، مثل ألواح الوجبات الخفيفة المناسبة لحمية الكيتو، ومشروبات الطاقة، والعلكة الخالية من السكر، وقد تمت الموافقة عليه كمضاف غذائي في الولايات المتحدة منذ عام 2001، ويسوّق كبديل صحي للسكر للأفراد الذين يحاولون إنقاص الوزن أو التحكم في مستويات السكر في الدم.

وأجريت الدراسة في المختبر على مستوى الخلية، بواسطة فريق بحثي من جامعة كولورادو، وعلى الرغم من شيوع استخدامه، تزايدت المخاوف بشأن سلامة الإريثريتول وآثاره الجانبية المحتملة على صحة الإنسان.

صحة القلب

وأشارت أبحاث حديثة سابقة إلى وجود صلة بين ارتفاع مستويات الإريثريتول في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. وقد يعزى ذلك جزئياً إلى زيادة تكوّن جلطات الدم.

والآن، تحذر دراسة خلوية جديدة من أن كمية الإريثريتول الموجودة في حصة واحدة من مشروب واحد، قد تؤثر سلباً على صحة الدماغ والأوعية الدموية، وتشير النتائج إلى أنه يزيد من الإجهاد التأكسدي ويقلل من إنتاج أكسيد النيتريك في خلايا الأوعية الدموية في الدماغ، ما قد يضعف تدفق الدم، ويُسهم في زيادة خطر الإصابة بمشاكل وعائية مثل السكتة الدماغية.