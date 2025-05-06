دراسة: الرجال أكثر إصابة بـ3 أمراض خطيرة

في العديد من البلدان، يكون الرجال أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ3 أمراض، هي ارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وفق دراسة عالمية جديدة.

وضم فريق البحث باحثين من جامعة ساوث دنمارك، وجامعة روما، وجامعة بادوا، وجامعة موناش، وجامعة ماليزيا، بحسب هيلث داي.

ودرس الباحثون التفاوتات الصحية القائمة على الجنس فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) فيما يصل إلى 200 دولة ومنطقة.

وقارنوا معدلات الإصابة بالأمراض بين الرجال والنساء، ونظروا في اختلافات التشخيص والعلاج.

طلب العلاج

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن الرجال في العديد من البلدان لديهم احتمالات أكبر للإصابة بهذه الأمراض الـ 3، لكنهم أيضاً أقل ميلًا لطلب الرعاية الطبية أو اتباع خطط العلاج.

وبشكل عام، كانت معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات أعلى لدى الرجال.

التدخين والسمنة

كما لاحظ الباحثون أنه في معظم البلدان، كانت معدلات التدخين أعلى لدى الرجال، بينما كانت معدلات السمنة أعلى لدى النساء.

وقال الباحثون إن هناك حاجة ماسة لاستراتيجيات جديدة لتشجيع الرجال على المشاركة في خدمات الوقاية والرعاية الصحية.