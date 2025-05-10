بعد مبادرة "الصحة".. احذر أعراض غريبة تكشف أورام الثدي

كتب – سيد متولي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح الباب أمام الكشف المبكر على أورام الثدي مع تقديم العلاج، بشكل مجاني، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وأكدت "الصحة"، أن المبادرة تهدف إلى متابعة مجانية كل 6 أشهر أو سنة، كما أنها توفر العلاج المجاني وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.

وفي إطار وزارة الصحة والسكان، إليك أعراض غريبة تكشف أورام الثدي، بحسب موقع هيلث لاين.

ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي تواجهها النساء في العالم، وهو مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة ما يسبب أوراما.

أعراض غريبة تكشف أورام الثدي

وجود كتلة صلبة حول الثدي

ألم في الحلمة أو الثدي.

إفرازات الحلمة أو تراجعها (عندما تنقلب الحلمة إلى الداخل بدلاً من أن تكون للخارج).

انتفاخ الثدي أو أجزاء منه حتى لو لم يكن هناك تكتل.

الجلد يبدو مثل قشر البرتقال.

تضخم الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو بالقرب من عظمة الترقوة.

تغير جديد في حجم أو شكل أو قوام الثدي أو حلمة الثدي بالمقارنة بالناحية التانية.

متى تذهب للطبيب؟

في حالة ملاحظة ظهور أي من الأعراض السابقة أو أي تغيير غير طبيعي في الثدي، فيجب التوجه فورا للفحص عند الطبيب أو المستشفى.

طرق الوقاية من أورام الثدي

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب التدخين

تجنب التعرض المفرط للإشعاع.

الحرص على الرضاعة الطبيعية.

اتباع نظام غذائي صحي.

التحكم في الوزن ومحاربة السمنة.

علاج سرطان الثدي

يعتمد العلاج على عوامل كثيرة مثل نوع السرطان ومدى انتشاره، وتشمل البدائل العلاجية:

-الجراحة.

-العلاج الإشعاعي.

-العلاج الكيميائي.

-العلاج الهرموني.

-العلاج الموجه.

-العلاج المناعي.

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