حتى لا تعرض حياتك للخطر.. 5 علامات انتبه إليها عند شراء الفسيخ قبل شم النسيم

كتب – سيد متولي

يرتبط تناول الفسيخ بالاحتفال بيوم شم النسيم، لكن هناك بعض العلامات التي يجب التعرف عليها عند الشراء حتى لا تنخدع، لأنها قد تكشف عن فساده، فما هي؟.

افحص العينين

في الفسيخ السليم، تكون العين لامعة مع قرنية شفافة وحواف حادة، ما يشير إلى أنها طازجة عند التمليح، أما العين الغائمة أو الجافة أو الغائرة، فتدل على جفاف السمكة أو تعرضها لدرجات حرارة عالية أثناء التخزين، ما يؤدي إلى فسادها.

ابحث عن الرائحة

يتميز الفسيخ السليم برائحة قوية ناتجة عن عملية التخمير الطبيعية، والتي قد تكون لاذعة بعض الشيء، لكن إذا انبعثت من السمكة رائحة نتنة أو عفنة، فهذا يشير إلى تحلل البروتينات وتراكم البكتيريا المسببة للتسمم، ما يستدعي تجنبها فورا.

افحص الجلد

جلد سمكة الفسيخ السليم لامع ومشدود، دون أي ترهل أو انفصال عن اللحم، وإذا لاحظت طبقة مخاطية لزجة على الجلد، فهذا يدل على تعرض السمكة لظروف تخزين غير مناسبة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، وفقا لموقع Eating Well.

افحص القوام

إذا شعرت بصلابة وقوام متماسك عند الضغط الخفيف على جسم السمكة، فهذا يدل على أن عملية التمليح تمت بشكل متوازن، ما حفظ اللحم من التلف، أما إذا كان القوام رخوا فهذا يعني أن الإنزيمات والبكتيريا بدأت في تكسير أنسجة اللحم، ما يجعلها خطيرة.

راقب الانتفاخ

إذا لاحظت انتفاخا في جسم السمكة، فهذا ناتج عن تكون غازات مثل كبريتيد الهيدروجين بسبب نشاط البكتيريا اللاهوائية، وهي علامة خطيرة على تسممها.

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