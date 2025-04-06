يحارب الكوليسترول.. 5 مشروبات تحمي قلبك من النوبات القلبية

كتبت: نورهان ربيع

صحة القلب من أهم الأمور في حياة الإنسان، ويعتمد عليها في ممارسة نشاطات حياته بشكل طبيعي، وإذا تدهورت صحة القلب أو تعرض لأذى، فقد يؤدي ذلك إلى الوفاة.

ونظرًا لأهمية صحة القلب، فقد ثبت علميًا أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير على صحة القلب.

وفي السطور التالية، نوضح بعض المشروبات التي تعزز صحة القلب وقد تمنع الإصابة بالجلطات والسكتات القلبية، وفقًا لما ذكره موقع Healthline.

1- شاي الماتشا

الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر الغني بمستويات عالية من غالات إبيجالوكيتشين (EGCG)، وهو مركب بوليفينول له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

وتشير الدراسات إلى أن تناول شاي الماتشا الغني بـ EGCG قد يساهم في تحسين صحة القلب، من خلال منع تصلب الشرايين وتقليل الالتهابات والتلف الخلوي.

2- مشروب القهوة

القهوة لا تمنحك الطاقة فقط، بل ترتبط أيضًا بفوائد صحية للقلب، فقد أظهرت الدراسات أن تناول القهوة بانتظام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكنك تحضير مشروب القهوة مع مكونات أخرى صحية للقلب مثل الموز وزبدة اللوز ومسحوق الكاكاو.

3- مشروب الشوكولاتة الساخن:

الكاكاو يحتوي على معادن ومضادات أكسدة يمكن أن تفيد صحة قلبك، وخاصة مضادات الأكسدة من نوع الفلافونويد، المعروفة بفوائدها القلبية، ويمكن أن يساعد الكاكاو في خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

4- مشروب الكركديه

أزهار الكركديه تحتوي على مضادات أكسدة قوية من نوع البوليفينول، وقد أظهرت الدراسات أن مستخلص الكركديه يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

5- الحمضيات:

الحمضيات مثل الليمون والبرتقال تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة الفلافونويدية.

كما أنّ إضافة الحمضيات إلى الماء يساعد في زيادة تناول السوائل، ما يساهم في الحفاظ على صحة القلب، إذ إن الجفاف قد يزيد من خطر الإصابة بالأحداث القلبية الوعائية.

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