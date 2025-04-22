كيف يعزز دمج هذه الأطعمة صحة الأمعاء؟

أشار الدكتور ويل بولسيفيتش، أخصائي صحة الأمعاء، إلى أهمية دمج بعض الأطعمة ليس فقط لتحسين وظائف الجهاز الهضمي، الذي يؤدي دورا محوريا في دعم المناعة والأعصاب، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية في الهضم، وفقا لموقع ""Syrian Life".

وصفات ذهبية لصحة مثالية

شارك الدكتور بولسيفيتش عبر مقطع فيديو على حسابه في "إنستجرام" نصائح قيمة حول مزيجين غذائيين يمكن أن يحققا أقصى استفادة من العناصر الغذائية المتناولة:

السبانخ والحمضيات.. امتصاص مضاعف للحديد

أوضح الدكتور أن السبانخ مصدر غني بالحديد، ولكن الحديد الموجود فيه هو من النوع غير الهيمي، الذي يكون امتصاصه أقل سهولة مقارنة بالحديد الهيمي الموجود في المصادر الحيوانية.

دور إضافة الحمضيات، مثل الليمون، الغنية بفيتامين سي، يساعد فيتامين سي بشكل كبير على تعزيز امتصاص الحديد غير الهيمي، ما يسهم في معالجة نقص الحديد ودعم مستويات الطاقة في الجسم.

الثوم والعسل.. حماية وتعزيز المناعة

أما المزيج الثاني الذي نصح به الدكتور فهو الثوم والعسل، يُعتبر الثوم مصدرا ممتازا للأليسين، وهي مركبات كبريتية ذات فوائد صحية متعددة للأمعاء، ومع ذلك، فإن الأليسين يتحلل بسرعة نسبية، مما قد يقلل من استفادة الجسم الكاملة منه عند تناول الثوم بمفرده.

يُشير "بولسيفيتش" إلى أن "إضافة العسل الخام واللذيذ إلى الثوم يمكن أن يساعد على الحفاظ على الأليسين لفترة أطول، وبالتالي تعزيز فوائده الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يقدم العسل فوائد خاصة به لجهاز المناعة وصحة الأمعاء.

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