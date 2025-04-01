لخفض خطر السكتات الدماغية.. 5 مشروبات شائعة تساعد في خفض ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله

للتقليل من خطر السكتات الدماغية، من المهم الحفاظ على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية.

في التقرير التالي، يستعرض مصراوي بعض المشروبات الشائعة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع هيلث لاين:

1- عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على النترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

2- عصير الرمان

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينولات، التي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل ضغط الدم.

3- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تُسمى الكاتيكينات، التي تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية والمساعدة في خفض ضغط الدم.

4- عصير التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم.

5- ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على مستويات عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم وتقليل ضغط الدم.

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