إعلان

لخفض خطر السكتات الدماغية.. 5 مشروبات شائعة تساعد في خفض ضغط الدم

05:30 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

مشروب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله

للتقليل من خطر السكتات الدماغية، من المهم الحفاظ على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية.

في التقرير التالي، يستعرض مصراوي بعض المشروبات الشائعة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع هيلث لاين:

1- عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على النترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

2- عصير الرمان

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينولات، التي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل ضغط الدم.

3- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تُسمى الكاتيكينات، التي تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية والمساعدة في خفض ضغط الدم.

4- عصير التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم.

5- ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على مستويات عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم وتقليل ضغط الدم.

اقرا أيضا:

في العيد.. ما أضرار تناول الحلويات ليلا؟

100 نبضة في الدقيقة.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

كيف يمكن لـ الزبادي محاربة سرطان القولون؟

تحذير من السجائر الإلكترونية والتقليدية.. تحتوي على نفس المواد المسرطنة

رغم الفوائد المزعومة.. مخاطر صحية لـ حقن التخسيس

مشروبات خفض خطر السكتات الدماغية خفض ضغط الدم عصير البنجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للحفاظ على جهازك الهضمي في العيد.. اتبع هذه الروشتة

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب