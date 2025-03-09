عشبة سحرية لخفض ضغط الدم وتحسين الصحة.. احرص على تناولها

الأوريغانو من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين الصحة العامة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

دراسات علمية تؤكد فوائد الأوريغانو

أظهرت دراسة نُشرت عام 2021 في الدورية الأميركية للتغذية السريرية أن دمج الأوريغانو بانتظام في النظام الغذائي يساعد على خفض ضغط الدم. وتُعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تُجري أبحاثًا على البشر حول تأثير هذه العشبة في تقليل ضغط الدم المرتفع.

كما استعرضت مراجعة علمية نُشرت عام 2017 في دورية Molecules تأثيرات زيت الأوريغانو على الصحة، حيث وجدت أنه يساعد في توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، إلى جانب تأثيراته الإيجابية على القلب، الأوعية الدموية، الالتهابات، وأمراض التمثيل الغذائي. ورغم أن معظم الأبحاث أُجريت على الحيوانات أو في المختبرات، إلا أن النتائج تدعم فعالية الأوريغانو في تحسين الصحة العامة.

كيفية استخدام الأوريغانو لخفض ضغط الدم

• يُفضل استخدام أوراق الأوريغانو الطازجة أو المجففة في الطهي.

• لا يُنصح بتناول مكملات زيت الأوريغانو أو استخدامه طبيًا دون استشارة الطبيب.

فوائد صحية أخرى للأوريغانو

• يساعد في علاج الحساسية والسكري والتهابات الجهاز التنفسي.

• يُحسن صحة الجهاز الهضمي.

• يُعزز مناعة الجسم.

طرق دمج الأوريغانو في النظام الغذائي

• إضافته إلى أطباق مثل البيتزا، صلصة المارينارا، والأطباق اليونانية والإسبانية والمكسيكية.

• استخدامه في تحضير الشاي.

• رشه على السلطات والأطباق الرئيسية.