احذر.. أطعمة شهيرة ترفع خطر الإصابة بالسرطان

حذر الخبراء منذ وقت طويل من العلاقة بين السرطان والأطعمة المحترقة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل البطاطس والخبز.

ويعود السبب في ذلك إلى وجود جزيء الأكريلاميد السام، الذي يتكون عندما يتفاعل بعض السكريات والبروتينات في الطعام أثناء تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الطهي، بحسب ما ذكرته "دايلي ميل".

وتناول بعض الأطعمةالمحروقة تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، خاصة أورام البروستاتا والبنكرياس والأمعاء.

الأطعمة المحترقة

من بين الأطعمة التي يجب الحذر منها هي الأطعمة التي تتعرض للاحتراق أو التفحم، مثل اللحوم المشوية. وفقًا للطبيب سرمد مزهر المقيم في لندن، فإن الأطعمة المحترقة تحتوي على جزيء الأكريلاميد السام الذي يتكون عند تعرض الكربوهيدرات مثل البطاطس والخبز لدرجات حرارة مرتفعة.

وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة بين استهلاك هذه المواد السامة وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الكلى والمبيض وبطانة الرحم.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن كمية الأطعمة المحروقة التي يجب استهلاكها للوصول إلى مستوى خطر ملموس على الصحة قد تكون مبالغًا فيها.

اللحوم المصنعة

نوع آخر من الأطعمة الذي يحذر منه الأطباء هو اللحوم المصنعة مثل النقانق، والبيبروني وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تصنيف هذه اللحوم كمادة مسرطنة من المجموعة الأولى.

يرجع خطرها إلى وجود مركبات النترات والنتريت التي يمكن أن تسبب استجابة جسدية تؤدي إلى نمو الأورام في الأمعاء.

الأطعمة التي تحتوي على الكحوليات

يرتبط الإفراط في تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة من الكحولايات بزيادة خطر الإصابة بسبعة أنواع من السرطان.

يتسبب الكحول في تحلل الجسم إلى مادة سامة تسمى الأسيتالديهيد، التي يمكن أن تؤذي الحمض النووي وتعطل عمليات إصلاح الخلايا، كما يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات ويضعف امتصاص العناصر الغذائية، مما يزيد من احتمالية الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد وأمراض القلب.