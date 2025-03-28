تنظم سكر الدم وتقوي القلب.. أفضل الأطعمة الغنية بالألياف لخفض الكوليسترول

عندما يتعلق الأمر بالصحة الشاملة، تلعب العناصر الغذائية مثل الألياف دورًا حاسمًا، توجد بشكل أساسي في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات.

وتصنف الألياف إلى نوعين، الأول هو الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين صحة القلب وتوجد غالبًا في الشوفان والتفاح وبذور الكتان والعدس، والثاني هو الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد على الهضم من خلال تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك وتوجد في الحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات.

وبحسب timesofindia ، إليك 10 أطعمة تحتوي على أعلى كمية من الألياف التي يمكن للمرء إضافتها إلى نظامه الغذائي اليومي.

البازلاء الخضراء

كوب واحد من البازلاء الخضراء المطبوخة يحتوي على حوالي 8.8 جرام من الألياف، ما يُسهم بشكل كبير في الكمية اليومية الموصى بها، كما أنها غنية بالفيتامينات والبروتينات، ما يجعلها إضافة رائعة للوجبات.

العدس

العدس المطبوخ غني بالبروتين ويوفر أيضًا كمية جيدة من الألياف. يوفر نصف كوب من العدس المطبوخ 7.8 جرام من الألياف، ما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد على إنقاص الوزن.

الحمص

يقدم الحمص المطبوخ 6.3 جرام من الألياف في نصف كوب ويشكل أيضًا مصدرًا غنيًا بالبروتين النباتي، كما أنه ممتاز للتحميص للحصول على وجبة خفيفة مقرمشة أو إضافته إلى السلطات لمزيد من الملمس.

الفاصولياء

هذه الفاصوليا غنية بالألياف، إذ تحتوي على حوالي 5.7 جرام منها في نصف كوب فقط، كما أنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وتُعدّ غذاءً صحيًا للقلب.

الجوافة

يحتوي كل كوب من الجوافة على 8.9 جرام من الألياف، كما أنها غنية بفيتامين سي وعناصر غذائية أساسية أخرى.

التوت الأحمر

يشتهر التوت الأحمر بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث يحتوي كوب واحد من التوت الأحمر على 8 جرام من الألياف.

التفاح

تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على حوالي 4.8 جرام من الألياف، وتأتي معظم هذه الألياف من القشرة نفسها.

اليقطين

فاكهة غنية بالألياف، حيث يحتوي كوب واحد من اليقطين على 7 جرام من الألياف.

البروكلي

هذه الخضروات الصليبية غنية أيضًا بالألياف وتوفر حوالي 5.2 جرام من الألياف التي تساعد على الهضم وصحة القلب أيضًا.

بذور الشيا

هذه البذور غنية أيضًا بالألياف التي تُشعرك بالشبع لفترة أطول، تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الشيا على حوالي 4.1 جرام من الألياف.

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