لدعم صحة القلب.. تناول هذا الطعام

الحلاوة الطحينية من الأطعمة اللذيذة الغنية بالفيتامينات والبروتين، التي تعمل على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ذكره osnmedia.ru.



وتقول: "إن تناول الحلاوة الطحينية باعتدال يدعم القلب والأوعية الدموية، لأنها تحتوي على الدهون غير المشبعة المفيدة للقلب. كما تحتوي أيضا على مجموعة فيتامينات В والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد ومواد أخرى مفيدة".

وتحتوي الحلاوة الطحينية المصنوعة من الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين، ما يجعلها غذاء خارقا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا وللرياضيين ولكنها تسبب الحساسية لدى البعض. كما من المفيد تناول الحلاوة الطحينية لمن يتعافون من أمراض خطيرة ويعانون من الإرهاق.

ولكن على الرغم من هذه الفوائد للحلاوة الطحينية سلبياتها عند الإفراط في تناولها.

- تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك قد تسبب زيادة الوزن.

- يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المكسرات أو البذور.

- تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنع تناول الحلاوة الطحينية كل من يعاني من الحساسية ومشكلات في الجهاز الهضمي.

وأفضل أنواع الحلاوة الطحينية هي تلك التي خضعت لعمليات معالجة قليلة وتحتوي على نسبة قليلة من السكر. وبالطبع، حتى إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة، عليه تناولها باعتدال.

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