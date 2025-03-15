طرق سريعة للتخلص من آلام الأسنان.. "هتنام مرتاح"

آلام الأسنان المفاجئة التي قد تداهم الشخص خلال ساعات الليل تعد من أشد الآلام التي قد يعاني منها الإنسان. قد تكون هذه الآلام ناتجة عن الحساسية، التسوس، أو أسباب أخرى.

وعند حدوثها في ساعات متأخرة من الليل، قد يصعب على الشخص أداء مهامه اليومية أو حتى النوم، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الآلام لحين التوجه إلى الطبيب المختص، وإليك بعض هذه الطرق وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today:

1- مسكنات الألم عن طريق الفم

قد يكون تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، طريقة فعالة لإدارة آلام الأسنان.

2- الكمادات الباردة

التورم من الأعراض الشائعة لألم الأسنان، وبالتالي، فإن استخدام الكمادات الباردة قد يساعد في تخفيف آلام وجع الأسنان. وتشير الأدلة إلى أن الكمادات الباردة قد تساعد في تقليل التورم والألم، إذ يساعد وضع كيس من الثلج ملفوفًا بمنشفة على الجانب المصاب من الوجه أو الفك على تضييق الأوعية الدموية في المنطقة، ما قد يقلل الألم للسماح للشخص بالنوم. كما أن وضع الكمادات الباردة على المنطقة لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل بضع ساعات في المساء قد يساعد أيضًا في منع الألم عند الذهاب إلى الفراش.

3- رفع الرأس

قد يؤدي تجمع الدم في الرأس إلى زيادة الألم والالتهاب. وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي رفع الرأس بوسادة أو اثنتين إضافيتين إلى تخفيف الألم بما يكفي لتمكينهم من النوم.

4- المراهم الطبية

قد تساعد بعض المراهم الطبية أيضًا في تقليل آلام الأسنان. قد تعمل المواد الهلامية والمراهم المخدرة التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على مكونات مثل البنزوكائين على تخدير المنطقة.

5- المضمضة بالملح أو الماء الدافئ

المضمضة بالملح أو الماء الدافئ هي علاج منزلي شائع لألم الأسنان، إذ أن المحلول الملحي يعتبر عامل مضاد للبكتيريا طبيعي، لذلك قد يقلل الالتهاب. وهذا بدوره يساعد على حماية الأسنان التالفة من العدوى، كما تساعد المضمضة أيضًا في إزالة أي جزيئات طعام أو حطام عالق في الأسنان أو اللثة.

6- غسول بيروكسيد الهيدروجين

أثبتت إحدى الدراسات أن الغسول ببيروكسيد الهيدروجين قد يساعد في تقليل البلاك والتهاب اللثة والبكتيريا الفموية، ولكن يجب على الأشخاص دائمًا تخفيف بيروكسيد الهيدروجين الصالح للأكل بأجزاء متساوية من الماء، ومن ثم قم بالمضمضة بالمحلول في الفم، ولكن لا تبتلعه.

7- شاي النعناع

تقول بعض الدراسات أن النعناع قد يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النعناع على المنثول، الذي يمكن أن ينتج تأثيرًا مخدرًا على المناطق الحساسة، مما قد يساعد في تخفيف الشعور بالألم، ولذلك قد يساعد المضمضة بشاي النعناع أو مص أكياس شاي النعناع مؤقتًا في تخفيف الألم الناتج عن وجع الأسنان.

8- زيت القرنفل

يُعرف زيت القرنفل أيضًا باسم الأوجينول، وهو زيت عشبي قد يساعد في تخفيف آلام الأسنان، وتشير دراسة أجريت عام 2023 إلى أن استخدام الأوجينول قد يساعد في تخفيف الألم الناتج عن التهاب لب السن غير القابل للعكس، وهو التهاب لب السن أو الأنسجة الموجودة في وسط السن. قد يشير بعض أطباء الأسنان عادةً إلى التهاب لب السن على أنه وجع أسنان، كما يعمل الأوجينول كمسكن للألم، ما يعني أنه يخدر المنطقة.

وإليك طريقة استخدامه: انقع القرنفل المطحون في الماء لصنع عجينة، ثم ضع العجينة على السن، أو ضعها في كيس شاي فارغ وضعها في الفم. بدلاً من ذلك، قد يساعد مضغ أو مص فص واحد برفق ثم تركه بالقرب من السن المؤلم في تخفيف الألم.

9- الثوم

الثوم من المكونات المنزلية الشائعة التي يستخدمها بعض الأشخاص لتخفيف آلام الأسنان، وذلك لأن المركب الرئيسي في الثوم هو الأليسين والذي له تأثير قوي مضاد للبكتيريا، وأثبتت دراسة علمية أن الثوم قد يكون فعالاً ضد البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، لذا فإن مضغ فص ثوم وتركه بالقرب من السن قد يساعد في تخفيف الألم.

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