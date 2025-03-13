منها شرب البول.. أغرب العلاجات الطبية على مر التاريخ

كتبت- أسماء مرسي:

على مر العصور، سعى الإنسان جاهدا لإيجاد الحلول للمشكلات الصحية، ولجأ في سبيل ذلك إلى ممارسات طبية غريبة وغير تقليدية، بعضها كان له أساسا علميا، والبعض الآخر كان مجرد خرافات وأوهام.

فيما يلي، إليكم أغرب هذه العلاجات التي شهدها التاريخ، وفقا لموقع "cbsnews".

استئصال نصف اللسان

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان الأطباء يلجأون إلى استئصال نصف لسان المريض كوسيلة لعلاج التأتأة.

كان هذا العلاج يتم في الماضي دون تخدير، ما كان يسبب آلاما شديدة للمرضى، والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن فعالًا في كثير من الأحيان، بل كان يؤدي إلى نزيف حاد ويودي بحياة المريض.

الحقن الشرجية

كانت الحقن الشرجية شائعة الاستخدام منذ العصور القديمة، ولكنها بلغت ذروتها في القرنين السابع عشر والتاسع عشر، خاصة بين الأثرياء، كان الأطباء يستخدمونها لعلاج الإمساك وأمراض أخرى لا تستجيب لهذا العلاج.

وكانت الحقنة الشرجية تتكون من ماء دافئ مخلوط بالملح أو صودا الخبز أو الصابون، وقد يضيف إليها بعض الأطباء القهوة أو الأعشاب أو العسل أو البابونج.

وبلغت الحقن الشرجية من الشهرة أن بعض الأرستقراطيين كانوا يتناولون عدة حقن شرجية معطرة يوميًا، ويُقال إن الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا كان يستخدم أكثر من 2000 حقنة شرجية خلال فترة حكمه.

الزرنيخ

ورغم أن الزرنيخ يُعرف بسميته الشديدة، إلا أنه كان يستخدم كدواء لقرون عديدة، في الطب الصيني التقليدي، كان الزرنيخ مكونا رئيسيا في العديد من الأدوية، مثل محلول فاولر، الذي كان يستخدم لعلاج الملاريا والزهري.

كما استخدم محلول دونوفان لعلاج التهاب المفاصل والسكري، ولم يقتصر استخدام الزرنيخ على الأدوية، بل استخدمته نساء العصر الفيكتوري كمستحضر تجميلي.

الخبز المتعفن

كان الاعتقاد السائد منذ العصور القديمة هو أن العفن الموجود على الخبز يحمل خصائص مطهرة وقاتلة للفطريات مثل البنسيليوم، الذي ينتج مادة البنسلين، ما يمنع نمو البكتيريا المسببة للأمراض.

شرب البول

شرب البول، أو ما يعرف بـ "العلاج بالبول"، كان ممارسة طبية شائعة في مصر القديمة واليونان وروما، وكان يُعتقد أن للبول خصائص علاجية، ويستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل مشكلات الكلى والكبد.

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