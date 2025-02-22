5 أطعمة شتوية تمنحك الدفء في الليالي الباردة.. لا تفوتها

كتب- أحمد الضبع:

تظل المشروبات والأطعمة من أهم الوسائل التي تمنح الجسم الدفء والطاقة، خاصة في ظل الموجة الباردة التي تشهدها البلاد، وتزداد شدتها خلال ساعات الليل.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، تساعد في تعزيز المناعة وتحفيز الدورة الدموية، والحصول على التدفئة الطبيعية.

العدس.. الأكلة الأكثر شعبية في الشتاء

وأوضحت "الصيرفي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ العدس من الأطعمة المثالية في الشتاء، إذ يحتوي على البروتينات والألياف والحديد، الذي يمنح الجسم طاقة كبيرة ويعزز الشعور بالدفء، كما أن شربة العدس من الخيارات الصحية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

السحلب.. نجم المقاهي في الشتاء

وبيّنت أنّ السحلب من المشروبات التقليدية التي تتصدر قائمة المقاهي، ويُقبل عليها الكثيرون في الطقس البارد، نظرًا لاحتوائه على الحليب والنشا، الأمر الذي يجعله غنيًا بالكالسيوم والطاقة التي تساعد على تدفئة الجسم.

البطاطا الحلوة.. طاقة طبيعية

وأشارت "الصيرفي" إلى أن البطاطا الحلوة مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة، بالإضافة إلى غناها بفيتامين (أ) والألياف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا في ليالي الشتاء الباردة.

الجرجير.. دعم مناعي قوي

وأكدت أنّ الجرجير يُعد من الأطعمة الغنية بفيتاميني (ج) و(أ)، إضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والحديد، الذي يعزز مناعة الجسم ويحسن الدورة الدموية، وهو ما يساهم في الشعور بالدفء.

السبانخ والملوخية.. خضراوات غنية بالحديد

واختتمت بالإشارة إلى أنّ السبانخ والملوخية من الأطعمة الغنية بالحديد والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لدعم إنتاج الطاقة في الجسم، كما أنّ احتوائهما على الألياف يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والشعور بالدفء لفترات أطول.

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