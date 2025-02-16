شركة طيران كورية تمنع شواحن الهواتف على الطائرات.. لهذا السبب

كتبت- شيماء مرسي

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة طيران كورية تدعى "إير بوسان" منع المسافرين حمل شواحن الهواتف المحمولة في حقائب اليد.

ويأتي هذا القرار بعد إشتعال نيران في إحدى طائرات الركاب التابعة لها والتي كانت تحمل 176 شخص، مما يشكل خطرا على سلامة الركاب والطائرة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

واكتشف مضيف طيران الحريق الذي أدى إلى تدمير الطائرة بالكامل، وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم، ولحسن الحظ، لم يتعرض سوى 4 منهم لإصابات طفيفة.

ويتطلب هذا الإجراء من الركاب الاحتفاظ بالشواحن في حقائبهم تحت المقاعد، ولن يسمح بوضعها في الخزائن العلوية.

كما أن خطر شواحن الهاتف يكمن في إمكانية حدوث ماس كهربائي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز واشتعال المواد الداخلية، وفي حال حدوث ذلك، قد ينتشر الحريق بسرعة ويشكل خطرا على سلامة الركاب والطائرة.