احذر شحن هاتفك تحت الوسادة.. خطر قد يؤدي إلى كارثة

كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى وضع الهاتف تحت الوسادة أثناء عملية الشحن، وقد يتسبب ذلك في حدوث كارثة.

وكشف موقع "distractify" أن الهواتف المحمولة تولد حرارة أثناء الشحن، لذا فأن وضعها تحت الوسادة قد يمنع تبديد هذه الحرارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل خطير.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهاتف إلى نشوب حريق.

وبالإضافة إلى فإن تعريض الهاتف لدرجات حرارة عالية بشكل مستمر يمكن أن يتلف البطارية ويقلل من عمرها الافتراضي.

كما أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم قبل النوم مباشرة يتأثرون سلبا بالضوء الأزرق الموجود على الشاشة، مما يؤدي إلى صعوبة النوم.

طرق الوقاية من نشوب الحرائق:

-من الأقضل عدم ترك الهاتف تحت الوسادة أثناء عملية الشحن، وبدلا من ذلك وضعه على سطح صلب أو على منضدة بجانب السرير.

-يجب شحن الهاتف بعيدا عن السرير أو في غرفة أخرى.





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