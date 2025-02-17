كيف تساعد القرفة في إنقاص الوزن بعد الحلويات؟.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

القرفة من التوابل الشعبية المعروفة برائحتها ونكهتها المميزة التي تستخدم منذ قرون لخصائصها الطبية، فهي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وإنقاص الوزن عند تناولها بطرق معينة.

وتزيد القرفة من توليد الحرارة، ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

وقد تساعد هذه العملية على توليد الحرارة في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة إنفاق الطاقة وتعزيز حرق الدهون.

كما تحتوي القرفة على مركبات تبطئ هضم الكربوهيدرات وتسهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما يمنع تناول الوجبات الخفيفة والإفراط في تناول الطعام.

وإليك كيفية استخدام القرفة بشكل فعال لإنقاص الوزن، وفقا لموقعي "هيلث" و"تايمز أوف إنديا"

القرفة والماء

شرب الماء الدافئ المنقوع بالقرفة على معدة فارغة، يمكن أن يعزز الهضم وينشط عملية التمثيل الغذائي.

طريقة التحضير:

قومي بغلي كوب من الماء وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو عود القرفة واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم قومي بتصفيته وشربه وتناوله.

القرفة والعسل

يعتبر هذا المزيج علاجا قديما لفقدان الوزن، حيث يمد العسل الجسم بالمزيد من العناصر الغذائية.

طريقة التحضير:

قومي بمزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة من العسل في ماء دافئ، وللحصول على أفضل النتائج يمكن تناوله ليلا قبل النوم، وهذا يسهم في السيطرة على نوبات الجوع وتحسين الهضم.

شاي القرفة

يعد طريقة رائعة للاستمتاع بالتوابل مع تعزيز فقدان الوزن،

طريقة التحضير:

قومي بغلي كوب من الماء مع عود من القرفة ثم نتركه منقوعا لمدة 10-15 دقيقة، ويمكنك إضافة عصير الليمون أو العسل للحصول على فوائد إضافية، وقد يساعد شرب شاي القرفة قبل الوجبات على التحكم في الشهية.

مشروب القرفة والليمون للتخلص من السموم

يعتبر مشروب الليمون والقرفة مزيجا فعالا لتنظيف الجسم من السموم وتعزيز عملية حرق الدهون.

طريقة التحضير:

يمكن إعداد المشروب من خلال عصر نصف ليمونة في كوب من ماء القرفة الدافئ، ثم تقليبها جيدا، وسوف يعمل هذا المشروب على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم.

عصائر القرفة

إضافة القرفة إلى العصائر يمكن أن يعزز النكهة وينقص الوزن.

طريقة التحضير:

لتحضير هذا المشروب يمكن مزج الفاكهة المفضلة لديك مع الزبادي أو الحليب، ثم إضافة القليل من مسحوق القرفة، ويساعد ذلك على التحكم في ارتفاع السكر في الدم والبقاء ممتلئا لفترة طويلة.

القرفة لإنقاص الوزن: تحذيرات يجب معرفتها

لا ينصح بتناول أكثر من ملعقة صغيرة من القرفة يوميا، ويفضل استشارة الطبيب قبل تناولها بانتظام للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد.

كما ينصح بتناول القرفة ذات الجودة العالية للحصول على أفضل الفوائد وتجنب أي آثار جانبية محتملة.

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