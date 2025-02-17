وصلة ردح.. خناقة ستات تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، تحولت رحلة طيران تابعة لشركة بيجاسوس كانت في طريقها من أنطاليا بتركيا إلى أستانا عاصمة كازاخستان، إلى ساحة اشتباكات بين ركاب الطائرة.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية بين امرأتين من كازاخستان وزوجين من أوكرانيا، وتطور الوضع سريعا إلى مشاجرة بالأيدي، ما أثار الفوضى والرعب بين الركاب، لذا اضطر الطيار إلى الهبوط اضطراريا في مطار أرضروم حوالي، وفقا لموقع "turkiyetoday".

وبعد الهبوط تحركت الشرطة على الفور للتعامل مع الوضع، جرى اعتقال 4 أشخاص متورطين في الشجار، للتحقيق معهم في ملابسات الحادث.

وجرى نقل الركاب الآخرين الذين لم يتورطوا في الحادث إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من عدم تعرضهم لإصابات خطيرة نتيجة للشجار.

وبعد انتهاء الحادث، استأنف قائد الطائرة رحلته المتجهة إلى أستانا، وذلك بعد تسوية الأمر مع الركاب الذين تسببوا في المشكلة.

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