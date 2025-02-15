"مليان فوائد".. خضار رخيص يحسن صحة القلب ويخفض الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله

الخيار من الخضروات المنعشة والمليئة بالفوائد الصحية، فهو غني بالماء والألياف والمعادن والفيتامينات التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم.

كما يعمل الخيار على تعزيز صحة الأمعاء وتقوية العظام وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض الكولسترول الضار وفقًا لموقع "clevelandclinic".

هل الخيار مفيد لصحتك؟

الخيار جزء رائع من النظام الغذائي الصحيـ، وينتمي الخيار إلى عائلة القرعيات، إلى جانب القرع والقرع والبطيخ.

وهذه الفاكهة منخفضة السعر والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو في سوق العبور بحسب بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، مليئة بالماء والعناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الألياف والفيتامينات أ، ك، ج، والبوتاسيوم والكالسيوم.

وتحتوي حصة من الخيار الخام، عند تناولها مع قشرها، على:

15 سعرة حرارية.

0.1 جرام من الدهون.

3.6 جرام من الكربوهيدرات.

0.5 جرام من الألياف الغذائية.

1.7 جرام سكر.

0.7 جرام من البروتين.

فوائد الخيار الصحية

الخيار غني بمضادات الأكسدة التي يمكنها حماية خلاياك، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إلى جانب أنه:

يزيد من الترطيب

يحسن الهضم.

يقي آلام المفاصل.

مفيد للكلى.

مفيد للذاكرة والإدراك.

يقوي العظام

ويحتوي الخيار على نسبة عالية من فيتامين ك، وهو من العناصر الغذائية المفيدة لصحة العظام.

يعزز صحة الأمعاء

يساعد الماء الموجود في الخيار بشكل طبيعي على الهضم، فهو يساعد جسمك على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

كما تعمل الألياف الموجودة في الخيار على الحفاظ على سير الأمور بسلاسة، من خلال تنظيم حركات الأمعاء حتى تتمكن من تجنب الإمساك .

يساعد على إدارة نسبة السكر في الدم والوزن

وستحصل على الكثير من الفوائد من الخيار، خاصة إذا كنت تعاني من السمنة وهي عامل الخطر الرئيسي لمرض السكري من النوع 2.

وتناول الخيار يقلل من الكربوهيدرات والسكر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للماء والألياف الموجودة في الخيار أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.