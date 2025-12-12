5 أنظمة غذائية تعزز طول العمر وتدعم وظائف الدماغ

في وقت تتزايد فيه معدلات الأمراض المرتبطة بالعمر، يبحث البعض عن أنظمة غذائية قادرة على إطالة العمر وتحسين وظائف الدماغ.

إليك 5 أنظمة غذائية تُعد من الأقوى في تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الخرف، وإبقاء الجسم في أفضل حالاته مع التقدم في العمر.

في هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الأنظمة وفوائدها، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

النظام المتوسطي

يُعتبر النظام المتوسطي الأكثر شهرة عالميًا في مجال إطالة العمر ودعم صحة الدماغ.

ويرتكز على: زيت الزيتون و الأسماك، والخضروات الورقية، والمكسرات، والحبوب الكاملة

الدراسات أكدت أنه: يقلل خطر ألزهايمر بنسبة كبيرة، يحسّن الذاكرة

يدعم صحة القلب، يقلل الالتهابات المزمنة، ولهذا يوصف بأنه النظام الذهبي للصحة

نظام داش

صُمم نظام “داش” في الأساس للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، لكن الأبحاث وجدت أنه مفيد أيضًا للدماغ وطول العمر.

يركز على:

الفواكه والخضروات

البروتينات الخفيفة

تقليل الملح والسكريات

فوائده الأساسية:

تحسين تدفق الدم إلى الدماغ

تقليل تدهور الإدراك

خفض خطر السكتات الدماغية

نظام مايند

يجمع هذا النظام بين “داش” والمتوسطي، لكنه مصمم خصيصًا لحماية الدماغ.

يشمل:

- التوت

- الخضروات الورقية

- السمك

- زيت الزيتون

- البقوليات

تشير الدراسات إلى أنه قد: يقلل الإصابة بألزهايمر بنسبة قد تصل إلى 50%، ويدعم الذاكرة والتركيز

ويبطئ شيخوخة الدماغ

النظام النباتي

يميل هذا النظام إلى الاعتماد على الغذاء النباتي مع السماح بكميات معتدلة من اللحوم.

مزاياه:

تقليل الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة

تحسين صحة الأوعية الدموية

تقليل خطر الأمراض المزمنة

وهو نظام عملي وسهل لمن يرغبون في حياة أطول بدون حرمان غذائي.

النظام منخفض السكري

يعتمد على تقليل: السكر الأبيض، والحلويات، والمشروبات المحلاة، والأطعمة عالية الكربوهيدرات

فوائده:

- تحسين حساسية الإنسولين

- تقليل تراكم الدهون على الدماغ

- رفع مستويات الطاقة والنشاط الذهني

- تقليل خطر الخرف والالتهابات