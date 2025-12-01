ثمر الورد.. فاكهة خارقة تعزز مناعتك في الشتاء

يزداد الشعور بالتعب في الشتاء، ما يدفع الكثيرين إلى الإكثار من تناول الليمون والبرتقال لرفع المناعة، لكن هناك مصدرا طبيعيا آخر لفيتامين سي لا يقل أهمية، وهو ثمرة الورد البري ذات اللون الأحمر، المتوفرة بسهولة في هذا الفصل والمستخدمة منذ زمن طويل لتعزيز المناعة.

ثمر الورد خيار شتوي ممتاز وغير مكلف، إذ يحتوي على كمية من فيتامين سي تفوق ضعف ما يوجد في البرتقال، ما يجعله داعما قويا للجهاز المناعي وواقيا من الإنفلونزا، إضافة إلى فوائده للبشرة.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا وتأخير علامات الشيخوخة، ولذلك يدخل في العديد من منتجات العناية بالبشرة لترطيبها ومنع جفافها.

ويحتوي ثمر الورد على فيتامين سي والكولاجين، ما يجعله مفيدا في تسريع التئام الجروح وتعزيز المناعة، كما يساعد فيتامين سي الموجود فيه على امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى.