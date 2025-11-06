5 فوائد لتناول كوب من عصير الكيوي

هناك فوائد صحية يومية لشرب كوب من عصير الكيوي، لذا يمكنك تناوله في نظامك اليومي للاستفاده منه.

فوائد عصير الكيوي، وفق "Cleveland Clinic".

دعم الجهاز المناعي وتجديد الخلايا

الكيوي مصدراً ممتازاً لفيتامين C، حيث تمنحه قدرةً على مكافحة الجذور الحرة وتعزيز أداء الجهاز المناعي.

وشرب كوب من عصير الكيوي يومياً، يفيد الجسم خصوصاً في فترات ضعف المناعة أو التغيرات الموسمية.

تحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء

يحتوي عصير الكيوي على إنزيم يُدعى يعمل على تكسير البروتينات بطريقة مشابهة لما تفعله بعض المكملات الهاضمة، مما يساعد في تخفيف الانتفاخ وتحسين حركة الأمعاء.

لذلك، كوب عصير كيوي صباحاً يمكن أن يكون بداية لطيفة ليوم تحمل فيه جهاز الهضم أقل عبئاً.

دعم صحة القلب وضبط ضغط الدم

فاكهة الكيوي لها دور مهم في حماية القلب فهي تحتوي على البوتاسيوم والألياف ومركبات مضادة للأكسدة، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم وخفض عوامل الخطر المرتبطة بتجلّط الصفائح الدموية.

نضارة البشرة

يُساهم عصير الكيوي بفضل فيتامين C وE ومضادات الأكسدة في حماية البشرة من الأكسدة الضارة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يعزز مرونة الجلد ويقلل مظهر التجاعيد.

مساعدة في التحكم بالوزن وتقليل الشهية

عصير الكيوي خياراً ذكياً لمن يرغب في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، إذ أنه منخفض السعرات نسبياً وفيه نسبة لا بأس بها من الألياف التي تُشعر بالشبع لفترة أطول.

كما أن الكيوي يتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض نسبياً، مما يعني أنه أقل احتمالاً للتسبب في ارتفاع سريع في سكر الدم مقارنة ببعض العصائر السكيرية.