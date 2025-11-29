الخيار واحدًا من أكثر الخضروات التي ينصح بتناولها، له دورمهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

فمحتواه العالي من الماء والألياف يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من بطء حركة الأمعاء أو الجفاف.

فوائد الخيار لصحة الجهاز الهضمي، وفق "هيلث لاين".

يقي من الإمساك

يشكل الماء أكثر من 90% من تكوين الخيار، وهذا يساعد على ترطيب الأمعاء وتسهيل مرور الطعام، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية حدوث الإمساك.

مصدر جيد للألياف الخفيفة

تساعد ألياف الخيار خاصة الموجودة في قشرته على تحفيز حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم بشكل طبيعي.

يهدئ المعدة ويقلل الحموضة

يُعرف الخيار بقدرته على تهدئة التهابات المعدة، وهو مناسب لمن يعانون من الحموضة أو الارتجاع.

يساعد في التخلص من السموم

يساهم ارتفاع كمية الماء في الخيار في تحسين عملية طرد السموم من الجسم، ما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي والجلد.

خفيف وسهل الهضم

الخيار من أقل الخضروات تسببًا في الانتفاخ، لذلك فهو مناسب لمن يعانون من القولون العصبي أو الحساسيات الهضمية.