تعد حكة الجلد وفروة الرأس من المشكلات الشائعة، التي قد تنجم عن مشاكل جلدية، اضطرابات داخلية، أو تأثير بعض الأدوية.

أبرز الأسباب الجلدية

ووفق "دايلي ميل"، تعتبر جفاف الجلد السبب الأكثر شيوعا، خاصة لدى كبار السن وفي الأجواء الباردة.

كما تشمل الأسباب الأكزيما، التهاب الجلد التماسي، بالإضافة إلى العدوى الناتجة عن العث أو الجرب.

تشير الحكة أحيانا إلى اضطرابات صحية داخلية، مثل ركود الصفراء، وهي حالة خطيرة تتراكم فيها العصارة الصفراوية في الكبد والقنوات الصفراوية بدلا من تدفقها للأمعاء.

ويمكن أن تظهر الحكة قبل أعراض أخرى مثل اليرقان "اصفرار الجلد والعينين" بفترة طويلة.

كما يمكن أن تحدث الحكة نتيجة ردود فعل تحسسية للأدوية مثل المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب، ومضادات الاختلاج، أو بسبب أمراض الكلى، نقص الحديد، أمراض الغدة الدرقية، والسكري.

طرق تخفيف الحكة

-الاستحمام بماء فاتر واستخدام كمادات باردة.

-تطبيق مرطبات وكريمات مضادة للحكة.

-ارتداء ملابس قطنية فضفاضة واستخدام صابون ومنظفات لطيفة وغير معطرة.

-تجنب الحك المباشر للجلد للحد من تفاقم الحكة أو حدوث عدوى.

ينصح بمراجعة الطبيب إذا كانت الحكة شديدة، استمرت أكثر من أسبوعين، أو ترافقها أعراض مثل الحمى أو طفح جلدي لا يلتئم.