أطعمة تساعد على انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي

يعاني الكثيرون من مرض ارتفاع ضغط الدم وهو من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض طوال حياته، ويلجأ البعض لتناول الأدوية التي تخفضه في حالة الارتفاع الشديد، وإلى جانب ذلك فهناك العديد من أنواع الطعام التي تقوم بنفس الدور ويمكن من خلال إضافتها للنظام الغذائي المحافظة على مستويات ضغط أو خفضه، وفي السطور التالية نوضح أبرزها بحسب ما ذكره موقع healthbeat.



1-البوتاسيوم

يساعد هذا المعدن على تنظيم مستوى الصوديوم في الجسم من خلال مساعدة الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد، كما يرخي البوتاسيوم جدران الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم، ومن مصادره الممتازة:

الفواكه: الموز، الأفوكادو، الشمام، البرتقال، والمشمش المجفف.

الخضراوات: البطاطا الحلوة، السبانخ، البطاطس، الطماطم.

منتجات الألبان: الزبادي "وخاصة الزبادي اليوناني"، الحليب، والجبن القريش.



2-المغنيسيوم

مثل البوتاسيوم، إذ يساعد المغنيسيوم أيضا على استرخاء الأوعية الدموية. يتوفر في:

الخضراوات الورقية: السبانخ، الكرنب.

المكسرات والبذور: اللوز، بذور اليقطين، بذور الشيا، وبذور دوار الشمس

الحبوب الكاملة: الأرز البني، الشوفان.

البقوليات: الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء

البروتين: الدجاج، السلمون، التونة



3-الكالسيوم

يلعب هذا المعدن دورا في وظائف الأوعية الدموية، إذ يساعدها على الانقباض والتمدد عند الحاجة، ومن المصادر الجيدة له:

منتجات الألبان: الحليب، والزبادي اليوناني، والجبن ويفضل أن تقون قليلة أو خالية الدسم..

الخضراوات الورقية: الكرنب، والسبانخ.



4-الألياف

توجد الألياف في الأطعمة النباتية، وهي تغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، وهذا ينتج أحماضا دهنية قصيرة السلسلة، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم ومن مصادرها:الحبوب الكاملة: الشوفان، الأرز البني، خبز القمح الكامل

الفواكه والخضراوات: وخاصة تلك التي تحتوي على قشور وبذور صالحة للأكل

البقوليات: الفاصوليا والعدس



5-أحماض أوميغا 3 الدهنية

هي نوع من الدهون الصحية يبطئ تراكم اللويحات في الأوعية الدموية، ومن مصادرها:

الأسماك الدهنية: السلمون، التونة، الماكريل، والسردين

المكسرات والبذور: بذور الكتان، الجوز، بذور القنب، وبذور الشيا

البقوليات: فول الصويا



6-النترات

تتحول النترات وهي "جزيئات مكونة من النيتروجين والأكسجين" إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يرخي الأوعية الدموية. من المصادر الجيدة لها:

الخضراوات الورقية: السبانخ والجرجير

التوت: التوت الأزرق، الفراولة، والتوت البري

الشمندر: الشمندر وعصيره.