ينبغي أن تكون وجبة الإفطار هي الوجبة الأكثر صحة في اليوم، ولكن يجب على محبي الخبز توخي الحذر إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأن بعض الأنواع تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

وفيما يلي، إليكم أفضل 5 خيارات للخبز الصحي الغني بالعناصر الغذائية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

خبز الحبوب الكاملة

يصنع هذا الخبز من الحبوب الكاملة التي تنبت نتيجة تعرضها للحرارة والرطوبة.

ويُعزز الإنبات نسبة عالية من بعض العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والبروتينات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وهي جميعها مفيدة لصحة القلب.

كما أن تناول خبز الحبوب الكاملة على الإفطار يسرع عملية الأيض ويقوي المناعة، ويقلل تأثير مستويات السكر في الدم، لذا يعد بديلا ممتازا لنقص المعادن والفيتامينات.

ونظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان، فإن خبز الحبوب المنبتة له دور فعال في موازنة الإلكتروليتات وتحسين وظيفة الأوعية الدموية ودعم صحة القلب بشكل عام.

خبز الجاودار

يصنع من دقيق حبوب الجاودار، المعروف بقوامه الكثيف ونكهته الترابية أو الحامضة.

ولخبز الجاودار فوائد صحية عديدة، منها الحفاظ على مستوى ضغط الدم، لاحتوائه على الألياف الغذائية والعناصر الغذائية الدقيقة المهمة، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تدعم ضبط ضغط الدم.

وأيضا يحتوي الجاودار على مركبات فينولية ومضادات أكسدة، مثل الليجنان، والتي ترتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

خبز الشوفان

يصنع من مزيج من الشوفان ودقيق القمح الكامل والخميرة والماء والملح، ويعد الشوفان غذاء خارق للقلب، فهو غني بالألياف، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر بعد الوجبات.

كما يخفض خبز الشوفان الكوليسترول، وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك.

خبز العجين المخمر

يصنع من الخميرة البرية وبكتيريا حمض اللاكتيك، ويحتوي على مركبات مفيدة قد تحسن وظائف الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

وبالإضافة إلى سهولة هضمه، لا يتسبب خبز العجين المخمر في ارتفاع حاد بمستويات السكر في الدم.

وعندما يصنع من الحبوب الكاملة، فإنه يصبح خيارا ممتازا ومفيدا لصحة القلب.

خبز بذور الكتان

يتم إعداده من دقيق الحبوب الكاملة وبذور الكتان، لذا قد يكون من أصح أنواع الخبز التي يمكن تناولها على الإفطار، ويرجع ذلك إلى أنه غني بالعناصر الغذائية، كما إنه مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك وأوميجا 3 التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل يمكنك صنع هذه الأنواع في المنزل؟

بالرغم من توفر أنواع الخبز الصحية هذه بسهولة في المخابز والمتاجر الكبرى، إلا أنه يمكنكِ تحضيرها بسهولة في المنزل أيضا.

طريقة التحضير

يجب في البداية خلط الدقيق المستخدم مع قليل من الملح والخميرة والحليب والماء.

ولا يستغرق خبز هذه الأنواع في الفرن الكثير من الوقت، ويمكنك الاستمتاع به بسهولة في وجبة الإفطار اليومية مع أطعمة أخرى صحية للقلب مثل الطماطم والفلفل الحار والزيتون.

