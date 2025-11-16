7 نصائح تساعد على قمع الشهية مع برودة الطقس

برودة الطقس ليست سببا فقط في زيادة الوزن، بل هي محفز بيولوجي، فالانخفاض في درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع هرمون الجريلين المسؤول عن الجوع وانخفاض هرمون الليبتين المسؤول عن الشبع، مما يضاعف الإحساس بالجوع ويقلل الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي قلة التعرض للشمس وقصر النهار إلى زيادة الرغبة في الكربوهيدرات، وفقا لـ "ستادي فايندز".

وهذا النقص يحفز الناقلات العصبية المنظمة للمزاج في الدماغ للبحث عن الكربوهيدرات، مما يفسر الإقبال الكبير على أطعمة مثل الخبز، والمكرونة، والشوكولاتة.

ولكن يمكن لبعض التغييرات الغذائية البسيطة أن تسهم في تخفيف جوع الشتاء، مثل: إضافة التوابل، وبدء الوجبات بأطعمة غنية بالألياف، وتناول إفطار غني بالبروتين، وشرب كمية معينة من الماء قبل 30 دقيقة من الوجبات.

كما أن أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبياً ليست مناسبة للجميع، حيث تعمل أدوية مثل ويجوفي ومونجارو عن طريق محاكاة الهرمونات الطبيعية المنظمة للشهية، ولكن ينصح بها فقط لمن لديهم زيادة كبيرة في الوزن.

وفقد ارتفعت عمليات البحث عن "كيفية التوقف عن الإفراط في تناول الطعام" بنسبة 2350% في الشهر الماضي في بريطانيا مثلاً، ما يشير إلى أن الملايين يشعرون بآثار ما تسميه "استجابة الدماغ للبقاء على قيد الحياة في البرد والظلام".

7 إجراءات لكبح الشهية مع برودة الطقس

عزز نكهات وجباتك بالتوابل: أضف الفلفل الحار، والشطة، والفلفل الأسود، أو الزنجبيل لتحفيز إنتاج الحرارة وتقليل الجوع.

ابدأ بالألياف: ابدأ وجباتك بأطعمة غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية مثل: حساء الخضار، والشوفان، والعدس، أو بذور الشيا.

اختر الشوكولا الداكنة: منتجات الشوكولا التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو 70% تحتوي على مكونات تحفّز هرمونات الشبع، وتبطئ عملية الهضم.

البروتين على الإفطار: ابدأ يومك بالبيض، أو الزبادي، والفول، أو الجبن القريش، أو سمك السلمون المدخن لتثبيت مستوى السكر في الدم.

أضف دهون أوميجا 3: أضف سمك السلمون، أو الماكريل، أو بذور الكتان، أو بذور الشيا، أو الجوز لتحسين التواصل بين الأمعاء والدماغ، واستخدم زيت الزيتون أو الأفوكادو.

استخدم أطباقاً أصغر: اخدع الدماغ ليشعر بالشبع بكمية طعام أقل من خلال الإشارات البصرية.

اشرب الماء قبل الوجبات: استهلك حوالي نصف لتر من الماء قبل 30 دقيقة من تناول الطعام، لتقليل تناول السعرات الحرارية بشكل طبيعي.

