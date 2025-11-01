4 فوائد لتناول كوب من عصير الفراولة

الفراولة من أكثر الفواكه فائدةً لصحة الجسم، بفضل غناها بفيتامين C، ومضادات الأكسدة، والمعادن الحيوية.

في التقرير التالي بستعرض لكم موقع "مصراوي"، أبرز فوائد عصير الفراولة وفق لما جاء في "Cleveland Clinic".

يعزّز جهاز المناعة

عصير الفراولة يوفر كمية كبيرة من فيتامين C وهو عنصر ضروري لتقوية المناعة، وإنتاج الخلايا المناعية مثل T-cells وB-cells.

تناول كوب عصير فراولة يمكن أن يكون وسيلة سهلة لدعم جهازك المناعي خلال اليوم.

يدعم صحة القلب ويخفّض الالتهاب

تحتوي الفراولة على أنثوسيانين (العنصر المسؤول عن لونها الأحمر) ومركبات مضادة للالتهاب، ما يُساعد في تحسين تدفّق الدم، وخفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر أمراض القلب.

لذا فإن كوب عصير الفراولة يمكن أن يساهم ضمن نظام غذائي يُعنى بصحة القلب.

يساعد في تنظيم سكر الدم

بالرغم من مذاقه الحلو، الفراولة لديها مؤشر جلايسيمي منخفض، وتحتوي على ألياف ومركبات تُبطئ امتصاص الكربوهيدرات، ما يُساعد في تحسين استجابة الإنسولين والتحكم في سكر الدم.

لذا، تناول عصير الفراولة باعتدال مع وجبة يُمكن أن يكون خياراً صحياً لمن يهتمّ بتحكم السكر.

يُحسّن صحة البشرة

بفضل مقدار فيتامين C العالي ومضادات الأكسدة، تعمل الفراولة على تحفيز إنتاج الكولاجين، حماية البشرة من الجذور الحرة وتأخير علامات التقدّم في العمر.

كوب عصير فراولة يومياً مع الاعتدال يمكن أن يكون جزءاً من روتين غذائي يدعم إشراق بشرتك.