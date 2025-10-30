6 فوائد مذهلة لـ البرتقال.. وهذه الفئات عليها الحذر من تناوله

يُعد البرتقال من أكثر الفواكه شعبية في فصل الشتاء، لما يحتويه من عناصر غذائية غنية تساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، لكن رغم فوائده العديدة، هناك فئات يجب عليها الحذر من تناوله، وفقًا لما قال أحمد صلاج.

تقوية جهاز المناعة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين "C" الذي يرفع مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة القلب

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، بفضل احتوائه على الألياف والبوتاسيوم، يساعد البرتقال في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

يحارب الشيخوخة

وأكد، مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال تساهم في حماية البشرة من التجاعيد والعوامل المؤدية إلى الشيخوخة المبكرة.

يحسن الهضم

الألياف الطبيعية الموجودة به تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يرطّب الجسم

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم خاصة في الأجواء الجافة.

يدعم صحة العيون

لاحتوائه على فيتامين "A" ومركبات الفلافونويد، فهو يقي من ضعف النظر وأمراض الشبكية.

3 فئات يجب أن تتجنب تناول البرتقال

1- مرضى قرحة المعدة أو الحموضة، لاحتوائه على أحماض قد تزيد من تهيج المعدة والشعور بالحرقة.

2- مرضى السكري، رغم أنه طبيعي، إلا أن الإفراط في تناوله يرفع مستوى السكر في الدم.

3- الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحمضيات، قد يسبب لهم البرتقال طفحًا جلديًا أو حكة أو مشكلات في الجهاز الهضمي.