لكبار السن.. طريقة بسيطة لمحاربة التدهور المعرفي

اكتشف باحثون من جامعة موناش في ماليزيا طريقة بسيطة تساعد على محاربة التدهور المعرفي عند الكبار في السن.

وأشارت مجلة (IJGP) إلى أن الدراسة التي أجراها العلماء بينت أن الاستماع المنتظم للموسيقى في سن الشيخوخة يمكن أن يحارب الخرف ويبطئ بشكل ملحوظ من وتيرة التدهور المعرفي، بحسب لينتا. رو.

قام العلماء خلال الدراسة بتحليل بيانات أكثر من 10800 شخص تزيد أعمارهم عن 70 سنة، ودرسوا حالتهم الصحية وقدراتهم الإدراكية وعاداتهم اليومية مثل الاستماع إلى الموسقي، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستمعون إلى الموسيقى بانتظام انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 39%، وانخفضت معدلات الضعف الإدراكي لديهم بنسبة 17%، كما أظهر العزف على الآلات الموسيقية تأثيرا واضحا على الصحة العقلية أيضا، حيث أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 35%، وسجل الأشخاص الذين جمعوا بين الاستماع إلى الموسيقى والعزف على الآلات الموسقية أفضل النتائج، مع انخفاض في المخاطر بنسبة 33%.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقة السببية بين الاستماع للموسيقى والصحة العقلية لم تثبت بعد بشكل قاطع، لكنهم أكدوا أن الموسيقى يمكن أن تكون استراتيجية سهلة ومتاحة لدعم صحة الدماغ في سن الشيخوخة. وهذا الأمر مهم في ظل ازدياد معدلات الشيخوخة في العالم وزيادة أعداد المصابين بالأمراض التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر.

وفي ضوء عدم وجود علاجات فعالة للخرف حتى الآن، دعا الباحثون إلى الاهتمام بالطرق غير الدوائية للحفاظ على الصحة الإدراكية، مثل الاستماع إلى الموسيقى، والنشاط الذهني، والروابط الاجتماعية، وممارسة النشاط البدني بانتظام.