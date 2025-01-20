ما سبب الشعور بالدوار بعد تناول الطعام؟

- د ب أ

يشعر البعض بدوار بعد تناول الطعام. فما أسباب ذلك؟ وللإجابة عن السؤال، قالت مؤسسة القلب الألمانية إن للشعور بالدوار بعد تناول الطعام أسباب عدة، أبرزها انخفاض حاد في ضغط الدم، حيث ينخفض فجأة بمعدل لا يقل عن 20 ملم زئبق.

وإلى جانب الدوار يعاني المريض أيضاً من غثيان، واضطرابات بصرية وضعف، وقد يصل الأمر إلى حد الإغماء، ومن ثم يرتفع خطر التعرض للسقوط ،وما يترتب عليه من عواقب وخيمة مثل الكسور.

وأضافت المؤسسة أنه صييب عادة كبار السن، لا سيما الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو مرض باركنسون، مشيرة إلى أن أسبابه المحتملة تشمل التأثيرات الهرمونية، واضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي، وتلف الأعصاب، وإفراغ المعدة السريع للغاية، فضلاً عن الإصابة بسكتة دماغية سابقة.

ومن الأسباب أيضاً العجز عن تحمل الطعام أو الحساسية تجاه الطعام أو الانخفاض الحاد في سكر الدم.

تدابير مهمة

وعند التحقق من أن السبب انخفاض ضغط الدم، يمكن مواجهته باتخاذ تدابير، مثل تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدل 3 وجبات كبيرة، وتناول الطعام ببطء، وشرب من 1 إلى 2 كوب من الماء أو شاي الأعشاب قبل الأكل بحوالي 15 دقيقة، والإقلال من الكربوهيدرات، التي تهضم بسهولة مثل الخبز الأبيض، أو الأرز الأبيض، أو المشروبات السكرية؛ ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

كما يجب تناول الكثير من الألياف مثل منتجات الحبوب الكاملة، لإبطاء الهضم، مع الراحة بعض الوقت بعد تناول الطعام.

ويمكن أيضاً مواجهة انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام بالأنشطة البدنية، التي تساعد على تحقيق استقرار الدورة الدموية.

أما الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم، فمن المفيد تفادي تعطي الدواء قبل تناول الطعام مباشرة، وذلك بعد استشارة الطبيب.