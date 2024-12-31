ماذا يحدث لكليتيك عند تناول اللب الأبيض.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله

اللب الأبيض من البذور الغنية بالعديد من العناصر الغذائية والألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

وتعليقا على ذلك قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن بذور اللب الأبيض غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يحسن من عملية الهضم.

وبينت أنه على الرغم من فوائد بذور اللب الأبيض على الجسم، إلا أنها غنية بالأملاح التي تعمل على رفع نسبة الأملاح في الجسم، وبالتالي تضر بالكلى.

ولفتت إلى أن تناول هذه البذور يؤدي إلى ما يلي:

الشعور بجفاف الفم

الشعور بالعطش الشديد

الشعور بالتوتر والأرق

ارتفاع ضغط الدم

لذا يُنصح بتناول تلك البذور قبل النوم بما لا يقل عن 3 ساعات، وأيضًا تناول الكثير من الماء لطرد الأملاح من الجسم، وذلك لتجنب إصابة الكلى بالضرر أو بذل مجهود مضاعف لطرد الأملاح والسموم من الجسم.

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