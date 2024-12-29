هذا ما يحدث للكوليسترول والقلب عند تناول التين البرشومي

كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول التين البرشومي، أحد أنواع الفاكهة الشتوية التي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، لكن هل تعرف على تأثيرها على الكوليسترول والقلب؟.

التين البرشومي والقلب

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن التين البرشومي يحسن من مستويات الكوليسترول في الدم، والذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض.

فوائد أخرى

التين البرشومي مصدر مهم للألياف، ما يشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى مضادات الأكسدة الصحية، والتي تعزز المناعة.

التين البرشومي يحسن من مستويات ضغط الدم.

التين البرشومي يمد الجسم بالألياف والمعادن والفيتامينات المطلوبة.

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