تظهر على العينين.. 4 علامات تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يظهر بشكل واضح في المراحل الأولى، ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر على العين، وتشير إلى وجود ارتفاع الكوليسترول ومشكلات صحية أخرى.

وعلق الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي على ذلك، موضحًا أن هناك بعض العلامات التي تظهر على الوجه، وتشير إلى ارتفاع الكوليسترول.

وتابع "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن من أبرز تلك الأعراض مايلي:

- ظهور تراكمات دهنية على الجلد.

- ظهور حلقة رمادية أو بيضاء تظهر حول قرنية العين.

- اصفرار العين.

- ظهور نتوء حول العين.

وأضاف أن هناك أعراض أخرى لارتفاع الكوليسترول، تشمل:

آلام الصدر بسبب تراكم الدهون في الشرايين التاجية.

- صعوبة التنفس.

- تعب غير مبرر.

الدوخة.

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