عدو صامت يهدد كبدك.. أطعمة شائعة تتسبب في تلفه

كتبت- أسماء مرسي:

الكبد، هذا العضو الحيوي في جسم الإنسان، يعمل بمثابة مصنع لتنقية الدم وتخزين الطاقة والمواد الغذائية، لذا، فإن الحفاظ على صحته أمر ضروري لتعزيز صحة الجسمن ومع ذلك، فإن العديد من الأطعمة الشائعة التي نتناولها يوميا تتسبب في تلف هذا العضو دون أن نشعر، وفقا لموقع "everydayhealth".

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة من أكبر الأعداء لصحة الكبد، فهي غنية بالدهون المشبعة والسكريات، خاصة الفركتوز، والتي تزيد من تراكم الدهون في الكبد، والذي بدوره قد يتطور إلى تليف الكبد أو تندب الكبد.

اللحوم الحمراء

بالرغم من فوائد اللحوم الحمراء، إلا أن الإفراط في تناولها له آثار سلبية على صحة الكبد، بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تُسهم في زيادة الالتهاب في الجسم وتلف الكبد.

الأطعمة المالحة

الإفراط في تناول الأطعمة المالحة يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات، ما يؤدي إلى تلف الكبد على المدى الطويل.

الأطعمة المقلية

من أكثر الأطعمة الضارة بالكبد، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تزيد من خطر الإصابة بالالتهابات وتلف الكبد.

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