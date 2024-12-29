موجود في كل بيت.. تناول هذا المشروب صباحا يحمي من السرطان

كتبت- شيماء مرسي

قد يسهم تناول فنجان من القهوة أو الشاي يوميا في إمداد الجسم بالطاقة وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

يعد سرطان الرأس والرقبة من الأمراض الشائعة حيث يحتل المرتبة السابعة بين أكثر أنواع السرطان انتشارا على مستوى العالم، بحسب ما كشف موقع "تايمز ناو نيوز".

لذا فإن شرب أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 17%، وسرطان الفم بنسبة 30%، وسرطان الحلق بنسبة 22%.

وتناول 3 -4 أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البلعوم السفلي (الذي يحدث في الجزء السفلي من الحلق) بنسبة 41 %.

حتى القهوة منزوعة الكافيين كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الفم بنسبة 25 % ما يشير إلى أن المركبات الأخرى في القهوة قد تؤدي دورا وقائيا.

كما أن شرب الشاي قد يسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان البلعوم السفلي، حيث انخفضت مخاطر الإصابة به بنسبة 29%.

ومع ذلك، فإن شرب أكثر من كوب واحد من الشاي يوميا كان مرتبطا بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الحلق بنسبة 38%، وذلك لأنه يعزز ارتداد الحمض وهو عامل خطر معروف للإصابة بسرطان الحلق.

وقد تساعد القهوة على قمع العمليات البيولوجية التي تعزز نمو السرطان.

عادات يومية تساعد في تقليل الإصابة بالسرطان:

-يمكن للتغييرات الصغيرة والمستمرة في نمط الحياة أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

- الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

-تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يوفر مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية.

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف والنباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

-ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعيا، حيث تعمل التمارين المنتظمة على تقليل الالتهاب وتقوية المناعة، وكلاهما مهم للوقاية من السرطان.

- تجنب التبغ والحد من الكحول.

-الإقلاع عن التدخين.

-استخدام واقي الشمس يوميا قد يسهم في الوقاية من سرطان الجلد.

-الحصول على قسط كاف من النوم

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