تسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب.. احذر تناول هذه المشروبات

كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الإنسان، وتحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.

فيما يلي، 3 مشروبات احذر الإفراط في تناولها بكثرة يوميا، لأنها تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لموقعي "healthline" و"clevelandclinic".

العصائر الصناعية

تحتوي هذه العصائر على كميات كبيرة من السكر، الذي يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم، وهما من أهم عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الصودا

بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر والمواد الحافظة التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ما يجعل الدم أكثر عرضة للتجلط وانسداد الشرايين الدماغية.

القهوة

القهوة مشروب محبوب من الكثيرين، ولكن الإفراط في تناولها "أكثر من 4 فناجين" يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية:

ضعف أو شلل من جانب واحد .

فقدان القدرة على الكلام.

التحدث بشكل غير واضح .

فقدان السيطرة على العضلات في جانب واحد من وجهك.

فقدان مفاجئ في البصر ، السمع ، الشم ، التذوق واللمس.

عدم وضوح الرؤية .

الدوخة أو الدوار .

الغثيان والقيء .

تصلب الرقبة.

عدم الاستقرار العاطفي وتغيرات الشخصية.

ارتباك أو اضطراب.

النوبات .

النسيان .

الصداع .

إغماء أو فقدان الوعي .

غيبوبة .