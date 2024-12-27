تظهر أثناء الطعام.. علامات غير متوقعة لسرطان يصيب النساء

كشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا الأعراض التحذيرية مبكرة لسرطان المبيض والتي قد تظهر أثناء تناول الطعام أو بعده بفترة، وفقا لموقع "سوري لايف".

لذا من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تتداخل مع علامات متلازمة القولون العصبي وما قبل الحيض.

العلامات

انتفاخ البطن والشعور بالشبع بسرعة أثناء تناول الطعام، والألم أو الحساسية للمس في منطقة البطن أو بين الفخذين وانخفاض ملحوظ في الشهية وزيادة الحاجة الملحة للتبول أو تكراره.

أعراض مبكرة لسرطان المبيض:

صعوبة البلع، والشعور بحرقة المعدة، أو ارتجاع الحمض أو عسر الهضم.

الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة.

فقدان أكثر من 5 كيلو من الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو مستوى النشاط.

الانتفاخ الذي لا يختفي من تلقاء نفسه، وخاصة إذا كان هناك فقدان للوزن أو نزيف غير عادي.

ألم في المعدة أو البطن أو الحوض، أو ألم أثناء الجماع.

الغثيان أو القيء أو البراز الداكن أو التعب أو الإمساك.

دورة شهرية أقل تكراراً، أو نزيف أكثر غزارة، أو نزيف غير منتظم، أو نزيف بعد انقطاع الطمث.