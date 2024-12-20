أعشاب طبيعية لخفض الكوليسترول وحماية القلب.. سعرها لا يتجاوز 10 جنيهات

كتبت- نرمين ضيف الله:

ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة صحية شائعة، ولكن اتباع نظام غذائي صحي يساعدك على التحكم فيه. وهناك أوراق عشبية تساعد في خفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إن هناك العديد من الأعشاب الصحية التي تساهم في خفض الكوليسترول المرتفع، والتي لا يتجاوز سعرها 10 جنيهات.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن من أبرز هذه الأعشاب الحلبة، الكزبرة، والخرشوف، بالإضافة إلى العديد من الأعشاب الطبيعية الأخرى التي تساعد في تحسين مستوى الكوليسترول.

كما أشار استشاري أمراض القلب إلى أن أوراق الريحان تعد من بين الأعشاب المميزة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، إذ تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز المناعة.

وتابع "صلاح" قائلاً: "أوراق الريحان تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يمكن إضافتها إلى أطباق السلطات أو الطعام بجميع أنواعه".

نصائح أخرى للحفاظ على صحة القلب:

اتباع نظام غذائي صحي.

تناول كميات كبيرة من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

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