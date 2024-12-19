سعره تجاوز 200 ألف جنيه.. أنغام تخطف الأنظار بفستان بدون حمالات

كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت المطربة أنغام متابعيها صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب (Elie Saab).

الفستان من مجموعة الصيف الراقية لربيع 2024، ويمزج بين اللونين الذهبي والفضينن وبدون حمالات مزين بالترتر، ويتميز بتصميم الكاب وفتحة الساق.

ونسقت الفنانة أنغام مع الفستان مجموعة من المجوهرات من "Alfardan Jewellery" و"Yessayan".

سعر الفستان

ويبلغ سعر الفستان وفقًا لدار الأزياء إيلي صعب 4,100 دولار أمريكي، أي ما يعادل 208 آلاف و197 جنيهًا مصريًا.