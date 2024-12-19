لن تتخيل تأثير البطاطا على مرضى السكري.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي:

البطاطا الحلوة من الأطعمة الشتوية التي تتمتع بمذاق حلو وبجانب ذلك فهي غنية بالعناصر الغذائية والألياف والفيتامينات والمعادن، ولكن هل تعلم ما تأثيرها على مرضى السكري؟

البطاطا الحلوة غنية بالعناصر الغذائية والألياف، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، وفقا لموقع "webmd".

كما أن البطاطا غنية أيضا بفيتامينات A وC التي تدعم الصحة العامة ووظيفة المناعة وصحة الجلد، وتحتوي على البوتاسيوم المفيد لصحة القلب، وعلى عكس الكربوهيدرات البسيطة التي تسبب طفرات سريعة في نسبة السكر في الدم، فهي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي يتم هضمها بشكل أبطأ، ما يؤدي إلى زيادة تدريجية في مستويات السكر في الدم.

كيف تؤثر البطاطا الحلوة على نسبة السكر في الدم؟

وبالرغم من كونها مصدرا للكربوهيدرات إلا أن البطاطا الحلوة لها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط (GI)، اعتمادا على طريقة الطهي التي تبطئ إطلاق الطاقة في مجرى الدم وتتحكم في طفرات السكر.

فوائد تناول البطاطا

تعمل الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة وخاصة القابلة للذوبان على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكريات، ما يساعد على تجنب الارتفاعات الحادة في نسبة السكر في الدم، وهذا مهم بشكل خاص لمرضى السكر الذين يحتاجون إلى الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم مستقرة.

غنية بمضادات الأكسدة

البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين وهو مضاد للأكسدة يحولها الجسم إلى فيتامين أ، كما تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والالتهابات وهي شائعة لدى مرضى السكري.

تحسين حساسية الأنسولين

البطاطا الحلوة حسن حساسية الأنسولين، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، لأن حساسية الأنسولين المحسنة تساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية.

الوقاية من الأمراض المزمنة

البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما معدنان يساعدان على خفض ضغط الدم، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

التحكم في الوزن

البطاطا الحلوة المسلوقة غنية بالألياف، ما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء ومنع الإفراط في تناول الطعام، كما أن الحفاظ على وزن صحي أمر ضروري لإدارة مرض السكري، لأن الوزن الزائد يمكن أن يجعل مقاومة الأنسولين أسوأ.

صحة الأمعاء

الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة تعزز أيضا الهضم الصحي وحركات الأمعاء المنتظمة

كما أن البطاطا الحلوة خيار جيد لمرضى السكر ولكن الإفراط في تناول الكربوهيدرات قد يرفع مستويات السكر في الدم.

ويمكن لمرضى السكري تناول نصف قطعة بطاطا متوسطة الحجم، ويوفر هذا الجزء كمية معتدلة من الكربوهيدرات دون التسبب في ارتفاع كبير بنسبة السكر في الدم.

ويمكن أن يساعد الجمع بين البطاطا الحلوة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والخضروات غير النشوية، في إدارة مستويات السكر في الدم والحفاظ على توازن الوجبات.

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