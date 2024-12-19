ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس مع البصل الأخضر؟.. لن تتخيل

كتبت- نرمين ضيف الله

العدس من البقوليات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والفيتامينات الطبيعة التي تحمي القلب وتضبط مستويات الكوليسترول.

ويزداد تناول هذا الطبق الشهي في الشتاء، لما يحمله من معادن وفيتامينات ودفء كبير.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ العدس غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة، كما يحسن من صحة الهضم وتنظيم السكري.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن العدس مصدر جيد للبروتين النباتي، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

كما لفتت إلى أن هذا الطبق غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل البوتاسيوم، وفيتامينات ب التي تساهم في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

وأكدت استشاري البكتريا والمناعة، أن العدس يساهم فيما يلي:

خفض الكوليسترول الضار لأن البصل الأخضر أيضا غني بالألياف ومضادات الأكسدة.

تحسين صحة القلب، لأن البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في العدس والبصل الأخضر يساعد على تنظيم ضغط الدم، والحماية من أمراض القلب.

الشعور بالشبع.

تحسين صحة الهضم.

الشعور بالطاقة.

اقرأ أيضًا:

تحارب الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب.. مشروبات تحمي الكبد

قطعة من الجنة.. 25 صورة لأفضل 10 مدن في العالم خلال 2024

من سيفوز بالدوري المصري وكأس مصر في 2025؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تجيب

أزمات وكوارث ومفاجآت.. أبرز توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2025

لن تتخيل ماذا يفعل "الفلفل الحار" عند إصابتك بالبرد؟