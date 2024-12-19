3 أعراض خفية تخبرك بمشكلات في الكلى.. تزداد ليلا

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكلى عضو مهم في الجسم يعمل على تنقية الدم والتخلص من السموم الزائدة، وعندما تضرر الكلى تظهر بعض الأعراض التي تتفاقم ليلًا.

ويقول الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة، ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إنّ الكلى عندما تتضرر تظهر بعض الأعراض التي تزداد في الليل.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تلك الأعراض تتمثل فيما يلي:

زيادة التبول: حيث تفشل الكلى في تصفية الدم، وامتصاص الماء بشكل صحيح.

التعب والإرهاق

الفشل الكلوي يسبب مشكلات في تصفية الدم بشكل جيد، حيث يؤدي ذلك إلى تراكم السموم في الجسم، ما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق الشديد خاصة بعد الاستيقاظ من النوم.

وتكون هناك بعض الأعراض المصاحبة لذلك مثل ضعف التركيز.

التورم

وعندما تفشل الكلى في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، يتراكم السائل في الأنسجة، مما يؤدي إلى ظهور التورم.

وغالبًا ما يلاحظ تورم في الكالحين والوجه ويزداد عادة في الليل.

وتكون هناك أعراض مصاحبة مثل صعوبة التنفس.

للوقاية من مشكلات الكلى اتبع ما يلي:

شرب كمية كبيرة من الماء.

ممارسة الرياضة.

الحفاظ على الوزن صحي.

شرب كمية كافية من الماء.

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