موجود في كل بيت.. دراسة تكشف أفضل علاج لنزلات البرد

كتب – سيد متولي

برز العسل والليمون مع الماء الدافئ، والغرغرة بالماء المالح، والاستحمام كأكثر العلاجات المنزلية شعبية لعلاج نزلات البرد هذا العام.

وكشف استطلاع حديث، أن ثلث المشاركين اعتمدوا على مثل هذه العلاجات بشكل أكبر في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع إدراج حساء الدجاج وشاي الزنجبيل وتناول فصوص الثوم أيضًا في القائمة، بحسب صحيفة express.

وكشفت الدراسة، التي شملت 2000 شخص بالغ، أن نصفهم يعتقدون أن هذه العلاجات فعالة، في حين يلجأ إليها 65% للحصول على الراحة عندما يشعرون بالتعب.

يُعتبر شرب العسل والليمون مع الماء الدافئ العلاج الأكثر فعالية (48%)، يليه المضمضة بالماء المالح (20%).

واكتشف البحث، أن أكثر من ثلث الأشخاص يعتقدون أن هذه العلاجات انتقلت إليهم من خلال عائلاتهم، وإذا أثبت العلاج نجاحه من قبل، فمن المرجح أن يستخدمه 48% مرة أخرى.

وعلق متحدث باسم العلامة التجارية Broncho5in1 للسعال قائلاً: "يحاول الناس تجربة كل أنواع العلاجات المنزلية لعلاج السعال ونزلات البرد لأنهم مرتبكون بشكل مفهوم بسبب عدد الخيارات المتاحة، ونظرًا لتوافر المكونات في المنزل، فليس من المستغرب أن يتجنب الناس الخروج في البرد واستخدام ما لديهم بالفعلن ولكن يجب على الناس توخي الحذر بشأن الاعتماد على مثل هذه العلاجات".

وكشفت الدراسة أن 43% من الأشخاص يجدون صعوبة في تحديد نوع السعال الذي يعانون منه، حيث أكد 80% منهم أن هذا يجعل من الصعب عليهم تحديد المنتج الطبي الذي يجب شراؤه، وتبين أن أكثر أنواع السعال شيوعًا هي السعال الدغدغي، والسعال الصدري، والسعال الجاف، وعندما يصاب الشخص بالسعال، يلجأ 30% إلى العلاجات الطبيعية، بينما يستخدم ربع الأشخاص في نفس الوقت منتجات لا تحتاج إلى وصفة طبية.

وأكد متحدث باسم شركة Broncho5in1 على أهمية التعرف على العلامات المبكرة للسعال، وخاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا.

وقالوا: "لا يدرك كثير من الناس أن التهاب الحلق قد يكون علامة على السعال، ومن الأفضل اكتشاف السعال في وقت مبكر عندما يكون في طور النمو لتجنب المزيد من المعاناة".

وبحسب من شملهم الاستطلاع، فإن العلامات المبكرة للسعال الوشيك تشمل الحاجة المتكررة إلى تنظيف الحلق وتغيرات في نبرة الصوت، ومع ذلك، فشل أكثر من أربعة من كل عشرة في التعرف على التهاب الحلق كعرض أولي.

أفضل 9 علاجات منزلية الأكثر استخدامًا:

العسل والليمون مع الماء الدافئ

الغرغرة بالماء المالح

أخذ حمام ساخن

حساء الدجاج

البرتقال/عصير البرتقال

شاي الزنجبيل

شاي النعناع

طعام حار

الكاكاو الساخن.

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