هل ينظف مشروب البنجر الكبد من السموم؟.. مفاجأة غير متوقعة

كتبت- أسماء العمدة:

البنجر أو الشمندر هو ذلك الجذر الجذاب بلونه الأحمر القاني، ويعتبر كنزًا من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم. يتميز بطعمه الحلو والمميز، ويستخدم في العديد من الأطباق والمشروبات.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن البنجر يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية القيمة والمضادات الأكسدة التي تعمل معًا لتنقية الكبد وحمايته من التلف.

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الصباغ الأحمر المميز في البنجر هو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف ويقلل الالتهاب في الكبد.

وتابع أن النترات الموجودة في البنجر تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الكبد.

وبيّن أن البنجر يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الكبد مثل فيتامين C وحمض الفوليك.

كيف يعمل البنجر على تنظيف الكبد؟

وأشار "القيعي" إلى أن البيتالين (مركب موجود في البنجر) وبعض مضادات الأكسدة الأخرى تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة والسموم، كما يساعد البنجر في تحسين وظائف الإنزيمات الكبدية المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم.

وأكد أن الالتهاب المزمن يضر بالكبد، وأن البنجر يساعد على تقليل هذا الالتهاب، كما يساعد البنجر أيضًا على خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على النترات.

وأدف: "يجب تناول البنجر بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. لا تعتمد على البنجر فقط، بل حاول تنويع مصادر الغذاء الغنية بمضادات الأكسدة والألياف".

وأشار إلى أنه إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، يجب استشارة طبيبك قبل إضافة البنجر إلى نظامك الغذائي، موضحا أنه يمكن تناول البنجر طازجًا أو مطبوخًا، ويمكن إضافته إلى العصائر والسلطات والشوربات.

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