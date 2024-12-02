احذر.. 3 أعراض "محرجة" لنوع سرطان خطير

حثت السلطات الصحية البريطانية، الناس على الانتباه لـ 3 أعراض، قد تكون محرجة، ولكنها تنذر بمرض مميت محتمل، وهي أعراض تظهر بدخول المرحاض.

وقال هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن تلك العلامات تشير إلى ثاني أكثر أشكال السرطان فتكاً في المملكة المتحدة، وفق صحيفة "ميرور".

وكما هو الحال مع أي مرض، كلما اكتشفت الأعراض مبكراً كلما كان طلب العلاج في أقرب وقت.

والأعراض الثلاثة الرئيسية لسرطان الأمعاء هي الدم المستمر في البراز، والتغيير المستمر في عادات الأمعاء، والألم المستمر في أسفل البطن، مثل الانتفاخ أو عدم الراحة.

وعلى الرغم من أن المشاكل الصحية الأخرى يمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا مماثلة، إلا أنه يجب أخذ هذه الأعراض على محمل الجد خاصة إذا لم تختف.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بطلب المشورة الطبية، إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من 3 أسابيع، وتقول إن الأعراض قد تجعل الناس يشعرون بالحرج في الحديث عنها، ولكن لا يجب ألا يدعوا ذلك يمنعهم من رؤية طبيب عام.

وأظهرت فحوصات سرطان الأمعاء أن ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الأمعاء، هم فوق سن الستين.

ومع ذلك، أظهرت إحصائيات جديدة مثيرة للقلق أن الحالات ترتفع بشكل أسرع بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، خلال العقود القليلة الماضية.